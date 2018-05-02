Річниця трагедії 2 травня в Одесі: ситуація у місті спокійна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Із самого ранку 2 травня правоохоронці та вибухотехніки дослідили місця масового зібрання людей в Одесі, наразі ситуація спокійна. Про це повідомили у департаменті комунікації МВС України з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, передає УНН.
"Сьогодні в Одесі відбудеться відразу три заходи. Тому всі підрозділи МВС діють у посиленому режимі. На вулицях міста вже зараз працює "поліція діалогу". Це новостворений, але дуже ефективний підрозділ. А також підрозділи ТОР – тактично-оперативного реагування, – патрульна поліція, підрозділи ДСНС та Нацгвардія", - зазначив Сергій Яровий.
Правоохоронці працюють як у місцях масового зібрання людей, так і на всіх вулицях Одеси.
За словами заступника міністра, через обмеження руху в місті виникла проблема із заторами.
Нагадаємо, 2 травня до поліції надійшло хибне повідомлення про підозрілий предмет біля стіни пошани на Куликовому полі в Одесі.