Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: ситуация в городе спокойная

"Сегодня в Одессе состоится сразу три мероприятия. Поэтому все подразделения МВД действуют в усиленном режиме. На улицах города уже сейчас работает "полиция диалога". Это новосозданное, но очень эффективное подразделение. А также подразделения ТОР - тактико-оперативного реагирования, - патрульная полиция, подразделения ГСЧС и Нацгвардия", - отметил Сергей Яровой.

Правоохранители работают как в местах массового сбора людей, так и на всех улицах Одессы.

По словам заместителя министра, из-за ограничений движения в городе возникла проблема с пробками.

Напомним, 2 мая в полицию поступило ложное сообщение о подозрительном предмете возле стены почета на Куликовом поле в Одессе.