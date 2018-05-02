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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: ситуация в городе спокойная

Киев • УНН

 • 10047 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. С самого утра 2 мая правоохранители и взрывотехники исследовали места массового сбора людей в Одессе, пока ситуация спокойная. Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, передает УНН.

Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: ситуация в городе спокойная

"Сегодня в Одессе состоится сразу три мероприятия. Поэтому все подразделения МВД действуют в усиленном режиме. На улицах города уже сейчас работает "полиция диалога". Это новосозданное, но очень эффективное подразделение. А также подразделения ТОР - тактико-оперативного реагирования, - патрульная полиция, подразделения ГСЧС и Нацгвардия", - отметил Сергей Яровой.

Правоохранители работают как в местах массового сбора людей, так и на всех улицах Одессы.

По словам заместителя министра, из-за ограничений движения в городе возникла проблема с пробками.

Напомним, 2 мая в полицию поступило ложное сообщение о подозрительном предмете возле стены почета на Куликовом поле в Одессе.

Украинские Национальные Новости

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