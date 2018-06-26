RHW: Україна мусить припинити безкарність за злочини на ґрунті ненависті

"Шість нападів за рік. Останній має бути тривожним сигналом для поліції, який остаточно змусить прийняти заходи проти злочинів на ґрунті ненависті. Після минулих атак ніхто з радикальних груп, які приймали у них участь, не був затриманий. Це заохотило до подібних атак і тепер загинула людина", - вказують правозахисники.

У публікації також вказується, що підозрювані є членами радикальної групи, яка називається "Твереза та сердита молодь". Деякі члени цієї групи мають зв'язки з колишнім добровольчим батальйоном "Азов", який воював у Східній Україні та пов’язаний з численними заявами про незаконне затримання, катування та інші зловживання.

"Влада України не проводить ефективні слідчі заходи по виявленню нападників, навіть в тих випадках, коли нападники публічно взяли на себе відповідальність в соціальних мережах", - додали правозахисники.

Як повідомляв УНН, Рада Європи закликає Україну належним чином розслідувати напади на ромів та дотримуватися Європейської конвенції з прав людини, згідно з якою українська влада має забезпечити безпеку нацменшинам, які проживають на її території.

Сьогодні ранком, правоохоронці повідомили про підозру організатору нападу на ромський табір у Львові.

Нагадаємо, двом неповнолітнім підозрюваним у нападі на табір ромів у Львові суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Сьогодні, 26 червня, відбудеться судове засідання, під час якого суд розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів для інших підозрюваних у скоєнні цього злочину.



Як повідомляв УНН, напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.