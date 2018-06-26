RHW: Украина должна прекратить безнаказанность за преступления на почве ненависти
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Украина должна сделать больше, чтобы остановить преступления против ромского населения на своей территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Human Rights Watch.
"Шесть нападений за год. Последнее должно быть тревожным сигналом для полиции, окончательно заставит принять меры против преступлений на почве ненависти. После прошлых атак никто из радикальных групп, которые принимали в них участие, не был задержан. Это поощрило к подобным атакам и теперь погиб человек", - отмечают правозащитники.
В публикации также указывается, что подозреваемые являются членами радикальной группы, которая называется "Трезвая и сердитая молодежь". Некоторые члены этой группы имеют связи с бывшим добровольческим батальоном "Азов", который воевал в Восточной Украине и связан с многочисленными заявлениями о незаконном задержании, пытках и других злоупотреблениях.
"Власти Украины не проводят эффективные следственные мероприятия по выявлению нападавших, даже в тех случаях, когда нападавшие публично взяли на себя ответственность в социальных сетях", - добавили правозащитники.
Как сообщал УНН, Совет Европы призывает Украину должным образом расследовать нападения на ромов и соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой украинская власть должна обеспечить безопасность нацменьшинствам, проживающии на ее территории.
Сегодня утром, правоохранители сообщили о подозрении организатору нападения на ромский табор во Львове.
Напомним, двум несовершеннолетним подозреваемым в нападении на лагерь цыган в Львове суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сегодня, 26 июня, состоится судебное заседание, в ходе которого суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для других подозреваемых в совершении этого преступления.
Как сообщал УНН, нападение на лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из них 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.