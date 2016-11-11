РФ запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні з 15 листопада - СБУ (доповнено)

“Служба безпеки у тісній взаємодії зі Службою зовнішньої розвідки України отримала оперативні дані, які викривають плани Російської Федерації з масштабної дестабілізації ситуації в Україні, старт якої заплановано на 15 листопада поточного року”, — наголосив він.