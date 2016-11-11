РФ запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября - СБУ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик, передает корреспондент УНН.
"Служба безопасности в тесном взаимодействии со Службой внешней разведки Украины получила оперативные данные, которые разоблачают планы Российской Федерации по масштабной дестабилизации ситуации в Украине, старт которой запланирован на 15 ноября текущего года", - подчеркнул он.