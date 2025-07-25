рф випустила по Україні дві балістичні ракети, 54 з 61 ворожого дрона знищено

росія вночі атакувала Україну двома балістичними ракетами та 61 дроном, знищено 54 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 липня ворог атакував 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. (рф) та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.

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