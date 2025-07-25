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Третина боїв припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 174 бойові зіткнення за минулу добу, з яких 57 відбулися на Покровському напрямку. Українські захисники відбили численні атаки ворога, завдавши йому значних втрат.

Третина боїв припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

174 бої сталося на фронті минулої доби, третина - на Покровському напрямку, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 25 липня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 5 331 обстріл, зокрема 56 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3 760 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 25 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаударів, застосувавши при цьому 15 керованих авіабомб, та здійснив 283 обстріли, шість із яких - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське, Серебрянка, а також у напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районах Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районі Миколаївки та у напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Диліївки, Торецька, Русиного Яру, у напрямках Плещіївки, Олександро-Шультиного та Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмів агресора у районах населених пунктів Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Промінь, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське і Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Ялта, Воскресенка - у напрямку Темирівки й Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у напрямках населених пунктів Садове, Дніпровське та Придніпровське.

На Волинському та Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога: за добу російські війська недорахувались майже тисячі солдатів та двох крилатих ракет25.07.25, 07:36 • 1664 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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