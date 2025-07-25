рф выпустила по Украине две баллистические ракеты, 54 из 61 вражеского дрона уничтожены

россия ночью атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 61 дроном, уничтожено 54 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 июля враг атаковал 63-мя средствами воздушного нападения: 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. (рф) и 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф).

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

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