рф висилає 45 польських дипломатів у відповідь на видворення російських – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російська сторона ухвалила рішення про видворення з країни 45 польських дипломатів і співробітників консульств у відповідь на виселення з Польщі російських дипломатів. Про це повідомляє агентство IAR із посиланням на МЗС Польщі, пише УНН.
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"росія видворяє 45 польських дипломатичних та консульських співробітників", – ідеться у повідомленні.
За інформацією видання, польські дипломати мають покинути росію до 13 квітня.
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Як інформував УНН, низка російських пропагандистських ЗМІ, посилаючись на заяву посла росії у Польщі Сергія Андрєєва, повідомили, що 45 російських “дипломатів” 28 березня покинули Польщу після звинувачень у шпигунстві.