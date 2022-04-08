рф висилає 45 польських дипломатів у відповідь на видворення російських – ЗМІ

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російська сторона ухвалила рішення про видворення з країни 45 польських дипломатів і співробітників консульств у відповідь на виселення з Польщі російських дипломатів. Про це повідомляє агентство IAR із посиланням на МЗС Польщі, пише УНН.