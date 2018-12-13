РФ вирішила вислати словацького військового дипломата
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Москва оголосила персоною нон грата словацького військового дипломата у відповідь на висилку Братиславою російського дипломата. Про це заявила у четвер офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Оскільки відповідно до усталеної і загальноприйнятої практики дипломатії подібні недружні дії завжди тягнуть за собою дзеркальні заходи, днями персоною нон грата в РФ був оголошений словацький військовий дипломат", - підкреслила вона, зазначивши, що йому належить покинути Росію протягом двох діб.
Захарова уточнила, що послу Словаччини у Москві 11 грудня вручили відповідну ноту.
Про висилку російського дипломата повідомив 5 грудня прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні. За його словами, російський дипломат був висланий 22 листопада "на основі інформації, отриманої від військової розвідки", його оголосили "персоною нон грата, оскільки займався розвіддіяльністю проти Словаччини і НАТО".
У квітні Росія оголосила персоною нон грата кілька дипломатів.