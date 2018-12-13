РФ решила выслать словацкого военного дипломата

"Поскольку в соответствии с устоявшейся и общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры, на днях персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат", - подчеркнула она, отметив, что ему надлежит покинуть Россию в течение двух суток.

Захарова уточнила, что послу Словакии в Москве 11 декабря вручили соответствующую ноту.

О высылке российского дипломата сообщил 5 декабря премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, российский дипломат был выслан 22 ноября "на основе информации, полученной от военной разведки", его объявили "персоной нон грата, поскольку занимался разведдеятельностью против Словакии и НАТО".

В апреле Россия объявила персоной нон грата несколько дипломатов.