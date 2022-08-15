рф у 73 рази частіше б'є по цивільним об'єктам, ніж по військовим – Подоляк

Цитата

«Війну якого типу веде рф? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії росія завдала 22 тисячі ударів по цивільних об'єктах. І всього 300 ударів – по військових. У 73 рази менше. «Спецоперація»? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення», - написав Подоляк у Twitter.

Доповнення

Раніше речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомляв, що лише 30% ворожих ударів припадають на військові об'єкти. У 70% випадках російські окупанти свідомо б'ють по мирних містах.