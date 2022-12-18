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рф створює "творчі бригади", щоб підняти бойовий дух – британська розвідка

рф створює "творчі бригади", щоб підняти бойовий дух – британська розвідка

Київ • УНН

 • 561671 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. росія створює так звані "фронтові творчі бригади", щоб підняти бойовий дух окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Цитата

"14 грудня 2022 року міноборони рф оголосило про створення двох "фронтових творчих бригад" для підняття бойового духу військовослужбовців, задіяних у "спеціальній військовій операції" (війні – ред.)", – пише розвідка.

Деталі

Як пишуть росЗМІ, до лав увійдуть оперні співаки, актори та артисти цирку.

"Військова музика та організовані розваги для дислокованих військ мають довгу історію у багатьох збройних силах, але в росії вони тісно переплетені з концепцією ідеологічного політичного виховання радянських часів", – ідеться у повідомленні міноборони Британії.

Британські розвідники зазначили, що слабкий моральний дух продовжує робити вразливою більшу частину російських сил.

"Побоювання солдатів насамперед пов'язані з дуже високим рівнем втрат, поганим керівництвом, проблемами з оплатою праці, браком обладнання та боєприпасів, а також відсутністю ясності щодо цілей війни. Зусилля творчих бригад навряд чи суттєво знімуть ці побоювання", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що міністерство оборони рф організувало збір музичних інструментів, щоб відправити мобілізованим росіянам на війну в Україну.

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