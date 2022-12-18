рф создает "творческие бригады", чтобы поднять боевой дух – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. россия создает так называемые "фронтовые творческие бригады", чтобы поднять боевой дух оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет разведки министерства обороны Великобритании.
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"14 декабря 2022 года минобороны рф объявило о создании двух "фронтовых творческих бригад" для поднятия боевого духа военнослужащих, задействованных в "специальной военной операции" (войне – ред.)", – пишет разведка.
Детали
Как пишут росСМИ, в ряды войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка.
"Военная музыка и организованные развлечения для дислоцированных войск имеют долгую историю во многих вооруженных силах, но в россии они тесно переплетены с концепцией идеологического политического воспитания советских времен", – говорится в сообщении минобороны Британии.
Британские разведчики отметили, что слабый моральный дух продолжает делать уязвимой большую часть российских сил.
"Опасения солдат прежде всего связаны с очень высоким уровнем потерь, плохим руководством, проблемами с оплатой труда, нехваткой оборудования и боеприпасов, а также отсутствием ясности по поводу целей войны. Усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения", – говорится в сообщении.
Напомним
Ранее УНН писал, что министерство обороны рф организовало сбор музыкальных инструментов, чтобы отправить мобилизованным россиянам на войну в Украину.