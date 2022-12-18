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рф создает "творческие бригады", чтобы поднять боевой дух – британская разведка

рф создает "творческие бригады", чтобы поднять боевой дух – британская разведка

Киев • УНН

 • 561670 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. россия создает так называемые "фронтовые творческие бригады", чтобы поднять боевой дух оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет разведки министерства обороны Великобритании.

Цитата

"14 декабря 2022 года минобороны рф объявило о создании двух "фронтовых творческих бригад" для поднятия боевого духа военнослужащих, задействованных в "специальной военной операции" (войне – ред.)", – пишет разведка.

Детали

Как пишут росСМИ, в ряды войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка.

"Военная музыка и организованные развлечения для дислоцированных войск имеют долгую историю во многих вооруженных силах, но в россии они тесно переплетены с концепцией идеологического политического воспитания советских времен", – говорится в сообщении минобороны Британии.

Британские разведчики отметили, что слабый моральный дух продолжает делать уязвимой большую часть российских сил.

"Опасения солдат прежде всего связаны с очень высоким уровнем потерь, плохим руководством, проблемами с оплатой труда, нехваткой оборудования и боеприпасов, а также отсутствием ясности по поводу целей войны. Усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения", – говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что министерство обороны рф организовало сбор музыкальных инструментов, чтобы отправить мобилизованным россиянам на войну в Украину.

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