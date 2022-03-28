РФ перевела підприємства ОПК на цілодобовий режим роботи: не вистачає ракетного озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для російської федерації, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, з огляду на відсутність близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет.
Доповнення
25 березня заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич повідомляв, що гучні заяви про те, що у росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності.