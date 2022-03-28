РФ перевела предприятия ОПК на круглосуточный режим работы: не хватает ракетного вооружения

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"Приведение предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, привлеченных к производству ракет, на круглосуточный режим работы свидетельствует о существенном уменьшении арсенала ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в условиях действий международных санкций на запрет поставок высокотехнологичной продукции для российской федерации, процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект, учитывая отсутствие близкой перспективы самостоятельного изготовления высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования, которое является важным компонентом технологического процесса изготовления ракет.

Дополнение

25 марта заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сообщал, что громкие заявления о том, что в россии заканчиваются силы и ракеты, не соответствуют действительности.