РФ має до 5 вересня надати ЄСПЛ інформацію про здоров’я 4 українських політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію до 5 вересня надати інформацію щодо стану здоров’я чотирьох українських політв’язнів: Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.
За словами Петренка, Європейський суд з прав людини дуже швидко відреагував на запит від Уряду України щодо стану здоров‘я українських політв‘язнів: Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова.
"Рішення ЄСПЛ: РФ має до 5 вересня надати інформацію щодо стану здоров’я цих політв’язнів, яке медичне обслуговування їм надавалось та чи надається таке обслуговування зараз", - йдеться у повідомленні.
Петренко відзначив, що РФ також має надавати інформацію щодо політичних в’язнів, в доступі до яких вона з вигаданих причин відмовляла українським консулам, Уповноваженій ВРУ з Прав Людини та іншим представникам Української держави та активістам.
Раніше у Мін’юсті розповіли, коли ЄСПЛ може розглянути позови проти Росії.