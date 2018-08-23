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РФ має до 5 вересня надати ЄСПЛ інформацію про здоров’я 4 українських політв’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію до 5 вересня надати інформацію щодо стану здоров’я чотирьох українських політв’язнів: Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.

РФ має до 5 вересня надати ЄСПЛ інформацію про здоров’я 4 українських політв’язнів

За словами Петренка, Європейський суд з прав людини дуже швидко відреагував на запит від Уряду України щодо стану здоров‘я українських політв‘язнів: Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова.

"Рішення ЄСПЛ: РФ має до 5 вересня надати інформацію щодо стану здоров’я цих політв’язнів, яке медичне обслуговування їм надавалось та чи надається таке обслуговування зараз", - йдеться у повідомленні.

Петренко відзначив, що РФ також має надавати інформацію щодо політичних в’язнів, в доступі до яких вона з вигаданих причин відмовляла українським консулам, Уповноваженій ВРУ з Прав Людини та іншим представникам Української держави та активістам.

Раніше у Мін’юсті розповіли, коли ЄСПЛ може розглянути позови проти Росії.

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