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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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РФ должна к 5 сентября предоставить ЕСПЧ информацию о здоровье 4 украинских политзаключенных

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Европейский суд по правам человека обязал Россию до 5 сентября предоставить информацию о состоянии здоровья четырех украинских политзаключенных: Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и Сергея Литвинова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.

РФ должна к 5 сентября предоставить ЕСПЧ информацию о здоровье 4 украинских политзаключенных

По словам Петренко, Европейский суд по правам человека очень быстро отреагировал на запрос от правительства Украины о состоянии здоровья украинских политзаключенных: Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и Сергея Литвинова.

"Решение ЕСПЧ: РФ до 5 сентября должна предоставить информацию о состоянии здоровья этих политзаключенных, какое медицинское обслуживание им предоставлялось и предоставляется ли такое обслуживание сейчас", - говорится в сообщении.

Петренко отметил, что РФ также должна предоставлять информацию о политических заключенных, в доступе к которым она из вымышленных причин отказывала украинскому консулам, Уполномоченному ВРУ по правам человека и другим представителям Украинского государства и активистам.

Ранее в Минюсте рассказали, когда ЕСПЧ может рассмотреть иски против России.

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