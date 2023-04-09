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рф кидає на Бахмут десантників через великі втрати «вагнерівців» - Череватий

рф кидає на Бахмут десантників через великі втрати «вагнерівців» - Череватий

Київ • УНН

 • 858849 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. росія підтягує у Бахмут додаткові підрозділи регулярного війська - десантників чи мотострілків через великі втрати серед бойовиків пвк «вагнера». Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Те, що там з'явилися десантники – це не підсилення. «вагнер» отримує дуже великі втрати, і він змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська - десантників чи мотострілків для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку, інакше не буде виходити проводити агресивні, динамічні військові дії», - розповів Череватий.

За його словами, російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат.

Череватий повідомив, що вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб. Також є поранені та важкопоранені.

«У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в'язниць російських не дуже продовжується. Це угрупування «вагнера» саме, яке проявило найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають», - сказав Череватий.

Доповнення

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявляв, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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