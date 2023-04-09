рф бросает на Бахмут десантников из-за больших потерь "вагнеровцев" - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. россия подтягивает в Бахмут дополнительные подразделения регулярного войска - десантников или мотострелков из-за больших потерь среди боевиков пвк «вагнера». Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«То, что там появились десантники – это не усиление. «вагнер» получает очень большие потери, и он вынужден подтягивать дополнительные подразделения регулярного войска - десантников или мотострелков для того, чтобы пополнить группировку на этом направлении, иначе не будет получаться проводить агрессивные, динамичные военные действия», - рассказал Череватый.
По его словам, российские подразделения десантников, которые отправляют в Бахмут, уже также понесли потери.
Череватый сообщил, что убитыми россияне теряют в Бахмуте ежесуточно около сотни человек. Также есть раненые и тяжелораненые.
«У них очень тяжелые потери, особенно сейчас этот поток из тюрем российских не очень продолжается. Эта группировка «вагнера» именно, которая проявила наибольшую агрессивность, наибольшую динамику атак, они ее потенциал теряют», - сказал Череватый.
Дополнение
Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявлял, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения россии.