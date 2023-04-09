рф бросает на Бахмут десантников из-за больших потерь "вагнеровцев" - Череватый

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«То, что там появились десантники – это не усиление. «вагнер» получает очень большие потери, и он вынужден подтягивать дополнительные подразделения регулярного войска - десантников или мотострелков для того, чтобы пополнить группировку на этом направлении, иначе не будет получаться проводить агрессивные, динамичные военные действия», - рассказал Череватый.

По его словам, российские подразделения десантников, которые отправляют в Бахмут, уже также понесли потери.

Череватый сообщил, что убитыми россияне теряют в Бахмуте ежесуточно около сотни человек. Также есть раненые и тяжелораненые.

«У них очень тяжелые потери, особенно сейчас этот поток из тюрем российских не очень продолжается. Эта группировка «вагнера» именно, которая проявила наибольшую агрессивность, наибольшую динамику атак, они ее потенциал теряют», - сказал Череватый.

Дополнение

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявлял, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения россии.