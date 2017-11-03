РФ і Україна можуть відновити співпрацю по літаках "Руслан"

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російська вантажна авіакомпанія "Волга-Дніпро" і ДП "Антонов" ведуть закриті переговори щодо продовження льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан". Про це "Комерсанту" розповіли кілька джерел в росссійской авіагалузі, передає УНН.

"Задля досягнення домовленостей зацікавлені обидві сторони, але остаточне рішення поки не прийнято через складних взаємин між двома країнами. Поки є розуміння про вартість послуг і місце проведення робіт: бригада українського підприємства займеться ними на заводі "Авіастар-СП" в Ульяновську ", - повідомило джерело.

У свою чергу, в Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК, в неї входить "Авіастар-СП") і Росавіації відмовилися від коментарів.

Також в обох компаніях на запити не відповіли, чи однак факт переговорів підтвердив співрозмовник видання, близьке до Кабінету міністрів України.

"Антонов" за розпорядженням уряду України вийшов з українсько-російського СП "ОАК-Антонов" у вересні 2015 року. У Мінекономіки України тоді пояснювали: подальша участь в СП недоцільно через припинення роботи над спільними проектами. У січні 2016 року підприємства, що входили до складу українського концерну, були передані в управління "Укроборонпрому".

Конфлікт створив труднощі з продовженням ресурсу і забезпеченням життєвого циклу Ан-124-100 "Руслан" - найбільшого в світі вантажного цивільного літака. Володарем сертифікату типу літака залишається "Антонов". За його умовами процедура продовження ресурсу повинна проводитися кожні 4 тис. льотних годин.

За відсутності домовленостей російська сторона пропонувала передати право стежити за експлуатацією суден КБ Ільюшина, але "Антонов" виступив проти.

"Будь-яка спроба передати функції організації, відповідальної за типову конструкцію, іншому підприємству при наявності розробника грубо суперечить стандартам ICAO, а також авіаційним правилам і нормам ЄС, США, України та РФ", - заявляли в українському концерні, пояснюючи, що в такому випадку можуть зняти з себе відповідальність за безпечну експлуатацію літаків на міжнародних лініях.

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У Мінпромторгу РФ у відповідь вказували, що "незважаючи на заяви ДП "Антонов" про підтримку сертифіката типу "російські експлуатанти зазнають труднощів з підтриманням льотної придатності "Русланів".

Джерело, близьке до українського Кабінету міністрів, сподівається, що домовленості між компанією "Волга-Дніпро" і ДП "Антонов" в кінцевому рахунку будуть укладені.

"Ми мотивуємо домовленості тим, що транспортники Іл-76МД, що знаходяться у нас, а також перебувають на озброєнні ВПС України, - це інтелектуальна власність КБ Ільюшина," - повідомили у виданні.

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На думку джерела видання, якщо українська сторона "упреться по "Русланам", то у відповідь може отримати проблеми з Іл-76, на продовження ресурсу яких потрібна документація російського КБ.

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