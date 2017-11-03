РФ и Украина могут возобновить сотрудничество по самолетам "Руслан"

“В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами. Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе „Авиастар-СП“ в Ульяновске”, — сообщил источник.

В свою очередь, в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит “Авиастар-СП”) и Росавиации отказались от комментариев.

Также в обеих компаниях на запросы не ответили, однако факт переговоров подтвердил собеседник издания, близкий к Кабинету министров Украины.

“Антонов” по распоряжению правительства Украины вышел из украинско-российского СП “ОАК—Антонов” в сентябре 2015 года. В Минэкономики Украины тогда поясняли: дальнейшее участие в СП нецелесообразно из-за приостановки работы над совместными проектами. В январе 2016 года предприятия, входившие в состав украинского концерна, были переданы в управление “Укроборонпрому”.

Конфликт создал трудности с продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла Ан-124—100 “Руслан” — крупнейшего в мире грузового гражданского самолета. Держателем сертификата типа самолета остается “Антонов”. По его условиям процедура продления ресурса должна производиться каждые 4 тыс. летных часов.

В отсутствие договоренностей российская сторона предлагала передать право следить за эксплуатацией судов КБ Ильюшина , но “Антонов” выступил категорически против.

"Любая попытка передать функции организации, ответственной за типовую конструкцию, другому предприятию при наличии разработчика грубо противоречит стандартам ICAO, а также авиационным правилам и нормам ЕС, США, Украины и РФ“,— заявляли в украинском концерне, объясняя, что в таком случае могут снять с себя ответственность за безопасную эксплуатацию самолетов на международных линиях.

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В Минпромторге РФ в ответ указывали, что “несмотря на заявления ГП „Антонов“ о поддержании сертификата типа” российские эксплуатанты испытывают сложности с поддержанием летной годности “Русланов”.

Источник, близкий к украинскому Кабинету министров, надеется, что договоренности между компанией “Волга-Днепр” и ГП “Антонов” в конечном счете будут заключены.

“Мы мотивируем договоренности тем, что транспортники Ил-76МД, находящиеся у нас, а также состоящие на вооружении ВВС Украины,— это интеллектуальная собственность КБ Ильюшина,” - сообщили в издании.

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По мнению источника издания, если украинская сторона “упрется по "Русланам”, то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ.