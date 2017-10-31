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Резолюцію щодо Криму планується використовувати в судових процесах - Клімкін

Київ • УНН

 • 10202 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Нову резолюцію з прав людини на території окупованого Криму можна буде використовувати як інструмент на правовому майданчику. Про це під час бліц-брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

Ми не будемо входити в компроміси щодо її змісту. Вона (резолюція з прав людини - ред.) має бути чітка і послідовна - саме для того, щоб потім її використовувати не тільки політично, а й саме в судових процесах", - зазначив П.Клімкін.

За його словами, консультації стосовно проекту резолюції з міжнародними партнерами з цього та інших питань велись протягом багатьох тижнів.

Нагадаємо, сьогодні 31 жовтня під час прес-конференції міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про деталі та дати реалізації нової резолюції з прав людини на території окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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