Резолюцию по Крыму планируется использовать в судебных процессах - Климкин

Мы не будем входить в компромиссы по ее содержанию. Она (резолюция по правам человека - ред.) должна быть четкая и последовательная - именно для того, чтобы потом ее использовать не только политически, но и в судебных процессах", - отметил П.Климкин.

По его словам, консультации по проекту резолюции с международными партнерами по этому и другим вопросам велись в течение многих недель.

Напомним, сегодня 31 октября во время пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о деталях и датах реализации новой резолюции по правам человека на территории оккупированного Крыма.