Резолюцию по Крыму планируется использовать в судебных процессах - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Новую резолюцию по правам человека на территории оккупированного Крыма можно будет использовать как инструмент на правовой площадке. Об этом во время блиц-брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
Мы не будем входить в компромиссы по ее содержанию. Она (резолюция по правам человека - ред.) должна быть четкая и последовательная - именно для того, чтобы потом ее использовать не только политически, но и в судебных процессах", - отметил П.Климкин.
По его словам, консультации по проекту резолюции с международными партнерами по этому и другим вопросам велись в течение многих недель.
Напомним, сегодня 31 октября во время пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о деталях и датах реализации новой резолюции по правам человека на территории оккупированного Крыма.