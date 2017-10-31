Резолюцию по Крыму планируется использовать в судебных процессах - Климкин

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30986 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98014 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150353 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114072 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114956 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111604 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103606 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106860 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152086 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Резолюцию по Крыму планируется использовать в судебных процессах - Климкин

Резолюцию по Крыму планируется использовать в судебных процессах - Климкин

Киев  •  УНН

 • 10199 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Новую резолюцию по правам человека на территории оккупированного Крыма можно будет использовать как инструмент на правовой площадке. Об этом во время блиц-брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

Мы не будем входить в компромиссы по ее содержанию. Она (резолюция по правам человека - ред.) должна быть четкая и последовательная - именно для того, чтобы потом ее использовать не только политически, но и в судебных процессах", - отметил П.Климкин.

По его словам, консультации по проекту резолюции с международными партнерами по этому и другим вопросам велись в течение многих недель.

Напомним, сегодня 31 октября во время пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о деталях и датах реализации новой резолюции по правам человека на территории оккупированного Крыма.

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