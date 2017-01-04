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Режим Надзвичайного стану в Туреччині продовжили ще на три місяці

Режим Надзвичайного стану в Туреччині продовжили ще на три місяці

Київ • УНН

 • 7848 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Влада Туреччини продовжила режим надзвичайного стану в країні на три місяці, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Турецький парламент прийняв рішення про доцільність продовжити режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Воно набуде чинності 19 січня цього року.

В кінці липня уряд Туреччини опублікувало постанову “Про заходи, що приймаються в рамках режиму надзвичайного стану”, в якому розповів про деталі даного режиму.

Нагадаємо, режим НС строком на три місяці був введений урядом Туреччини невдовзі після проваленої спроби перевороту в країні. У ніч з 15 на 16 липня була здійснена спроба збройного захоплення влади в Туреччині. Загинула 241 особа.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня парламент Туреччини затвердив постанову про продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на 90 днів.

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