Режим чрезвычайного положения в Турции продлили еще на три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Власти Турции продолжили режим чрезвычайного положения в стране на три месяца, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Турецкий парламент принял решение о целесообразности продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Оно вступит в силу 19 января этого года.
В конце июля правительство Турции опубликовало постановление "О мерах, принимаемых в рамках режима чрезвычайного положения", в котором рассказало о деталях данного режима.
Напомним, режим ЧС сроком на три месяца был введен правительством Турции вскоре после провалившейся попытки переворота в стране. В ночь с 15 на 16 июля была предпринята попытка вооруженного захвата власти в Турции. Погиб 241 человек.
Как сообщал УНН, 11 октября парламент Турции утвердил постановление о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на 90 дней.