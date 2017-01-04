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Режим чрезвычайного положения в Турции продлили еще на три месяца

Режим чрезвычайного положения в Турции продлили еще на три месяца

Киев • УНН

 • 7847 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Власти Турции продолжили режим чрезвычайного положения в стране на три месяца, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Турецкий парламент принял решение о целесообразности продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Оно вступит в силу 19 января этого года.

В конце июля правительство Турции опубликовало постановление "О мерах, принимаемых в рамках режима чрезвычайного положения", в котором рассказало о деталях данного режима.

Напомним, режим ЧС сроком на три месяца был введен правительством Турции вскоре после провалившейся попытки переворота в стране. В ночь с 15 на 16 июля была предпринята попытка вооруженного захвата власти в Турции. Погиб 241 человек.

Как сообщал УНН, 11 октября парламент Турции утвердил постановление о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на 90 дней.

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