Рейсовий автобус із пасажирами застряг у заметах на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рейсовий автобус із пасажирами застряг у снігу поблизу с. Довге Поле Дубенського району Рівненщини. Він перегородив дорогу іншим транспортним засобам, повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
В автобусі було семеро пасажирів. Із заметів витягували автобус працівники ДСНС.
Як повідомляв УНН, під час негоди в неділю на Рівненщині рятувальники витягнули із заметів майже 200 автомобілів.