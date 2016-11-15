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15 марта, 19:03 • 110524 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153344 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129428 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122553 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108213 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103224 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99706 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128849 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Рейсовый автобус с пассажирами застрял в сугробах в Ровенской области

Рейсовый автобус с пассажирами застрял в сугробах в Ровенской области

Киев • УНН

 • 6962 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Рейсовый автобус с пассажирами застрял в снегу возле с. Долгое Поле Дубенского района Ровенской области. Он перегородил дорогу другим транспортным средствам, сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.

В автобусе было семь пассажиров. Из сугробов освободили автобус работники ГосЧС.

Как сообщал УНН, во время непогоды в воскресенье в Ровенской области спасатели вытащили из сугробов почти 200 автомобилей.

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