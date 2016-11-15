Рейсовый автобус с пассажирами застрял в сугробах в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Рейсовый автобус с пассажирами застрял в снегу возле с. Долгое Поле Дубенского района Ровенской области. Он перегородил дорогу другим транспортным средствам, сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
В автобусе было семь пассажиров. Из сугробов освободили автобус работники ГосЧС.
Как сообщал УНН, во время непогоды в воскресенье в Ровенской области спасатели вытащили из сугробов почти 200 автомобилей.