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Reuters: нафтогазові компанії США хочуть переконати Конгрес не посилювати санкції проти РФ

Reuters: нафтогазові компанії США хочуть переконати Конгрес не посилювати санкції проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Лобісти, що представляють інтереси нафтогазової промисловості США, намагаються переконати членів Конгресу не посилювати санкції, спрямовані проти Росії. Про це повідомило в п’ятницю агентство Reuters з посиланням на свої джерела в Сенаті країни, інформує УНН.

Зараз в Конгресі йде активне обговорення законопроекту, що передбачає посилення антиросійських санкцій, якщо з’ясується, що Росія втручалася в американські вибори в 2016 році. При цьому джерела агентства відмовилися називати компанії, які виступають проти санкцій.

Проте, за відомостями співрозмовника агентства в Сенаті, зокрема, Російсько-американська торгова палата, яка є некомерційною організацією, висловлює стурбованість з приводу ініціативи. Її членами є такі представники американської нафтогазової промисловості, як ExxonMobil, яка виступала і раніше проти обмежень щодо РФ, і Chevron. Раніше американські концерни заявляли, що через санкції вони змушені відмовлятися від проектів в РФ, де на їх місця приходять конкуренти з інших країн.

Представники палати і компаній не відповіли на прохання агентства прокоментувати цю інформацію.

Як повідомляв УНН, Іран готовий до здійснення масованих кібератак проти США.

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