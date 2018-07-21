Reuters: нефтегазовые компании США хотят убедить Конгресс не ужесточать санкции против РФ

Сейчас в Конгрессе идет активное обсуждение законопроекта, предусматривающего ужесточение антироссийских санкций, если выяснится, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году. При этом источники агентства отказались называть компании, которые выступают против санкций.

Тем не менее, по сведениям собеседника агентства в Сенате, в частности, Российско-американская торговая палата, которая является некоммерческой организацией, высказывает обеспокоенность по поводу инициативы. Ее членами являются такие представители американской нефтегазовой промышленности, как ExxonMobil, выступавшая и ранее против ограничений в отношении РФ, и Chevron. Ранее американские концерны заявляли, что из-за санкций они вынуждены отказываться от проектов в РФ, где на их места приходят конкуренты из других стран.

Представители палаты и компаний не ответили на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.

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