Reuters: нефтегазовые компании США хотят убедить Конгресс не ужесточать санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Лоббисты, представляющие интересы нефтегазовой промышленности США пытаются убедить членов Конгресса не усугублять санкции, направленные против России. Об этом сообщил в пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Сенате страны, информирует УНН.
Сейчас в Конгрессе идет активное обсуждение законопроекта, предусматривающего ужесточение антироссийских санкций, если выяснится, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году. При этом источники агентства отказались называть компании, которые выступают против санкций.
Тем не менее, по сведениям собеседника агентства в Сенате, в частности, Российско-американская торговая палата, которая является некоммерческой организацией, высказывает обеспокоенность по поводу инициативы. Ее членами являются такие представители американской нефтегазовой промышленности, как ExxonMobil, выступавшая и ранее против ограничений в отношении РФ, и Chevron. Ранее американские концерны заявляли, что из-за санкций они вынуждены отказываться от проектов в РФ, где на их места приходят конкуренты из других стран.
Представители палаты и компаний не ответили на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.
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