Ресурсів достатньо, щоб загасити лісові пожежі на Житомирщині - Держлісагентство

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сил та засобів достатньо, щоб гасити лісові пожежі на Житомирщині та не давати їм розповсюджуватися, найближчими днями ситуація буде повністю контрольована. Про це сьогодні повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький під час прес-брифінгу в Житомирській облдержадміністрації, передає УНН з посиланням Держлісагенство.