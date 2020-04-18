Ресурсів достатньо, щоб загасити лісові пожежі на Житомирщині - Держлісагентство
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сил та засобів достатньо, щоб гасити лісові пожежі на Житомирщині та не давати їм розповсюджуватися, найближчими днями ситуація буде повністю контрольована. Про це сьогодні повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький під час прес-брифінгу в Житомирській облдержадміністрації, передає УНН з посиланням Держлісагенство.
"Всі сили Держлісагентства та ДСНС направлені на оперативну ліквідацію існуючих загорань на Житомирщині. Одна з попередніх причин початку пожеж – буревій, який обірвав лінії електропередач, а в окремих районах – бездумна діяльність деяких людей, яким дуже кортіло випалювати сухостій, сміття та ін. Тепер, через таких "паліїв", тисячі вогнеборців не відсвяткують Великдень вдома з родинами, а будуть перебувати у лісі для ліквідації наслідків підпалів", - наголосив Андрій Заблоцький.
Він повідомив, що на сьогодні більшість загорянь локалізовано. Залишилося 4 великі пожежі. За результатами спільного з рятувальниками та Головою Житомирської ОДА Віталієм Бунечком огляду з повітря були передані координати до ДСНС. І зараз на цих пожежах працює авіація.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Радник голови МВС: ситуація з пожежами навколо столиці може бути спланованою диверсією
Голова Держлісагентства також зазначив, що станом на сьогодні до гасіння пожеж на території Овруцького лісгоспу залучено 763 лісівників Держлісгаентства, це лісова пожежна охорони з різних держлісгоспів Житомирщини.
"Учора було додатково залучено 227 осіб з інших шести сусідніх областей та 22 одиниці додаткової техніки. Також долучені сили ДСНС Житомирської області. В цілому на сьогодні залучено 1073 вогнеборця та більше 100 одиниць техніки, включаючи військову техніку БАТ для створення захисних розмежувальних смуг", - сказав Голова Держлісагентства, подякувавши всім за допомогу.
Окрім того, Андрій Заблоцький відповів на запитання представників ЗМІ.
Зокрема, він повідомив, що ліс, в якому немає пожеж, не розчищається від сухостою у двох лісогосподарських підприємствах Житомирщини у зв’язку з наявністю закритих кварталів, в яких не дозволено здійснювати господарську діяльність. "Там немає можливості здійснювати вже протягом 35 років жодної діяльності, у тому числі й розчищення", - сказав він.
Стосовно всіх інших державних лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства, то ними здійснюються всі необхідні планові роботи щодо розчистки захаращеності та сухостою, створення мінералізованих смуг. По всій Україні на сьогодні проведено догляд за мінералізованими смугами в обсязі 27,7 тис. км.
Окрім того, Голова Держлісагентства зазначив, що на місці лісових пожеж на Житомирщині будуть здійснені всі необхідні планові роботи з прибирання горільника. "Визначимо площу, на якій необхідно буде провести відновлення лісів, і згодом висадимо молодий ліс", - сказав Андрій Заблоцький.
Нагадаємо, на Житомирщині досі є чотири великі пожежі.