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Ресурсов достаточно, чтобы погасить лесные пожары в Житомирской области - Гослесагентство

Ресурсов достаточно, чтобы погасить лесные пожары в Житомирской области - Гослесагентство

Киев  •  УНН

 • 17125 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сил и средств достаточно, чтобы тушить лесные пожары в Житомирской области и не давать им распространяться, в ближайшие дни ситуация будет полностью контролируется. Об этом сегодня сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий во время пресс-брифинга в Житомирской облгосадминистрации, передает УНН со ссылкой Гослесагентства.

"Все силы Гослесагентства и ГСЧС направлены на оперативную ликвидацию существующих возгораний на Житомирщине. Одна из предыдущих причин начала пожаров - ураган, который оборвал линии электропередач, а в отдельных районах - бездумная деятельность некоторых людей, которым очень хотелось выжигать сухостой, мусор и др. Теперь , из-за таких "поджигателей", тысячи Пожарные не отпразднуют Пасху дома с семьями, а будут находиться в лесу для ликвидации последствий поджогов", - подчеркнул Андрей Заблоцкий.

Он сообщил, что на сегодня большинство возгораний локализованы. Осталось 4 крупных пожара. По результатам общего со спасателями и Председателем Житомирской ОГА Виталием Бунечко осмотра с воздуха были переданы координаты в ГСЧС. И сейчас на этих пожарах работает авиация.

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Председатель Гослесагентства также отметил, что на сегодня к тушению пожаров на территории Овручского лесхоза привлечено 763 лесоводов Гослесагентства, это лесная пожарная охраны из разных гослесхозов Житомирской области.

"Вчера было дополнительно привлечено 227 человек из других шести соседних областей и 22 единицы дополнительной техники. Также привлечены силы ГСЧС Житомирской области. В целом на сегодня привлечено 1073 огнеборца и более 100 единиц техники, военной техники БАТ для создания защитных разделительных полос", - сказал Председатель Гослесагентства, поблагодарив всех за помощь.

Кроме того, Андрей Заблоцкий ответил на вопросы представителей СМИ.

В частности, он сообщил, что лес, в котором нет пожар, не расчищается от сухостоя в двух лесохозяйственных предприятиях Житомирской области в связи с наличием закрытых кварталов, в которых разрешено осуществлять хозяйственную деятельность. "Там нет возможности осуществлять уже в течение 35 лет никакой деятельности, в том числе и расчистки", - сказал он.

В отношении всех других государственных лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства, то ими осуществляются все необходимые плановые работы по расчистке захламленности и сухостоя, создание минерализованных полос. По всей Украине на сегодня проведен уход за минерализованными полосами в объеме 27,7 тыс. Км.

Кроме того, Председатель Гослесагентства отметил, что на месте лесных пожаров в Житомирской области будут осуществлены все необходимые плановые работы по уборке горельников. "Определим площадь, на которой необходимо будет провести восстановление лесов, и впоследствии взорвем молодой лес", - сказал Андрей Заблоцкий.

Напомним, в Житомирской области до сих пор есть четыре крупных пожара.

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