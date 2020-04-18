На Житомирщині досі є чотири великі пожежі - ОДА
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Житомирщині залишилися чотири осередки, де пожежа активно продовжується. Наразі координати передані авіації, яка працює по активних осередках займання. Про це під час термінового брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, переда кореспондент УНН.
"Станом на сьогоднішній день більшість загорянь локалізовані. Залишилися лише 4 великі пожежі. За результатами обльоту координати передані до ДСНС України і по цих пожежах працює авіація. Ми очікуємо, що найближчими днями ситуація буде контрольована. Сил і засобів для гасіння пожежі та недопущення її розповсюдження достатньо", – сказав голова ОДА.
За його словами, до гасіння пожеж на Житомирщині долучилися представники з 8 областей України.
Загалом, вогнем охоплено 4 260 гектарів.
Крім того, на допомогу залучили техніку Збройних сил та Національної гвардії. Також прибув поїзд "Укрзалізниці", який підвозить воду для гасіння пожеж.
Внаслідок пожежі людських жертв немає.
Зі слів Бунечка, першопричиною загоряння не можна виключати декілька факторів. Одним з них став буревій, який спричинив аварію на електромережі. Також однією з причин можуть бути підпали та необережне поводження з вогнем жителів області.
Після початку пожежі буревій, який рухається в бік Київської області, спричинив задимлення й в самому Києві, додав він.
Разом з тим, голова облдержадміністрації повідомив, що усі причини будуть встановлені після ліквідації пожеж.
Нагадаємо, на Житомирщині згоріла більш як сторічна дерев’яна церква.