На Житомирщині досі є чотири великі пожежі - ОДА

ЖИТОМИР-КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Житомирщині залишилися чотири осередки, де пожежа активно продовжується. Наразі координати передані авіації, яка працює по активних осередках займання. Про це під час термінового брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, переда кореспондент УНН.