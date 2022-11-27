Республіканці в Конгресі США хочуть більшого контролю над допомогою Україні

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“Ми збираємося забезпечити більший нагляд, прозорість і підзвітність”, — сказав конгресмен Майкл МакКол, який має очолити панель із закордонних справ Палати представників, в ефірі ABC “This Week”.

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Конгресмен Майк Тернер, старший республіканець у Комітеті з розвідки, критично оцінив те, що лише частина допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів, переданої очолюваною демократами Палатою представників у травні, пішла безпосередньо на озброєння України.

“Це надходження доларів американських платників податків. Це применшує нашу волю допомагати українському народу боротися? Ні. Але ми будемо робити це відповідально”, — сказав МакКол.

Нагадаємо

Україна загалом отримала від американських партнерів цьогоріч 13 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.