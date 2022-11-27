Республиканцы в Конгрессе США хотят большего контроля над помощью Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Два законодателя-республиканца пообещали усилить контроль над военной помощью США для Украины после того, как партия получит большинство в Палате представителей в январе.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
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“Мы собираемся обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность”, — сказал конгрессмен Майкл Макколл, который должен возглавить панель из иностранных дел Палаты представителей, в эфире ABC “This Week”.
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Конгрессмен Майк Тернер, старший республиканец в Комитете по разведке, критически оценил то, что лишь часть помощи в размере 40 миллиардов долларов, переданной возглавляемой демократами Палатой представителей в мае, пошла непосредственно на вооружение Украины.
“Это поступление долларов американских налогоплательщиков. Это умаляет нашу волю помогать украинскому народу бороться? Нет. Но мы будем делать это ответственно”, — сказал Маккол.
Напомним
Украина в целом получила от американских партнеров в этом году 13 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.