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Республиканцы в Конгрессе США хотят большего контроля над помощью Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Два законодателя-республиканца пообещали усилить контроль над военной помощью США для Украины после того, как партия получит большинство в Палате представителей в январе.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Цитата

“Мы собираемся обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность”, — сказал конгрессмен Майкл Макколл, который должен возглавить панель из иностранных дел Палаты представителей, в эфире ABC “This Week”.

Подробности

Конгрессмен Майк Тернер, старший республиканец в Комитете по разведке, критически оценил то, что лишь часть помощи в размере 40 миллиардов долларов, переданной возглавляемой демократами Палатой представителей в мае, пошла непосредственно на вооружение Украины.

“Это поступление долларов американских налогоплательщиков. Это умаляет нашу волю помогать украинскому народу бороться? Нет. Но мы будем делать это ответственно”, — сказал Маккол.

Напомним

Украина в целом получила от американских партнеров в этом году 13 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

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