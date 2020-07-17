Реолігархізація і інші ризики: аналітик вказав на "червоні лінії" для влади при зміні керівництва НБУ

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Запропонованого Президентом Володимиром Зеленським кандидата на пост глави НБУ Кирила Шевченка успішно затвердили у Верховній Раді України. Однак аналітики з США не проявили ентузіазму щодо призначення і висловили стурбованість з приводу можливої втрати незалежності НБУ через зв'язки окремих представників Ради регулятора з олігархами. Про це в матеріалі для Atlantic Council пише політичний аналітик Девід Кларк, передає УНН.

За його словами, Україні вдалося домогтися успіхів у фінансовому секторі, і незалежність НБУ була в цьому ключовим елементом. Відступ від цієї стратегії стане сигналом про нездатність країни боротися з корупцією і впливом олігархів, відзначає аналітик.

За словами Девіда Кларка, Володимира Путіна розчарувало, що Україна за підтримки західних партнерів змогла стабілізувати своє фінансове становище. Країна пережила кризу, дозволивши НБУ приймати жорсткі рішення щодо грошово-кредитної політики і банківського нагляду. Такого роду кроки до Майдану були б заблоковані "впливовими особами", вважає він.

"Велика частина заслуг в цих досягненнях належить Смолію і Валерії Гонтаревій... Їх зусилля були винагороджені готовністю МВФ та інших кредиторів надати Україні фінансову підтримку для виживання. Деяка заслуга також належить українським політичним лідерам, які усвідомили необхідність надання НБУ незалежності для встановлення його авторитету на міжнародному рівні", - пише аналітик.

В даний момент, як вважає експерт, політична воля української влади, необхідна для підтримки репутації свого банківського регулятора, "опинилася під питанням".

"Кажуть, Зеленський, стривожений зниженням рейтингів, тиснув на НБУ, щоб той друкував гроші і послаблював монетарну політику з метою стимулювання економіки. Смолій дав зрозуміти, що швидше піде у відставку, ніж пожертвує інтересами України на догоду політичним міркуванням. Зеленський змусив його подати у відставку", - пише Кларк.

У статті йдеться про те, що головний програш для України в цій ситуації буде пов'язаний з ослабленням нагляду в банківському секторі і поверненням впливу олігархів.

На доказ цього аналітик згадав розмову керуючого директора МВФ Крісталіни Георгієвої із Зеленським, де керівник кредитора висловлювала стурбованість з приводу кандидатів на пост глави НБУ. Одним з них був голова Ради НБУ Богдан Данилишин, який використовував посаду, щоб атакувати Смолія. Данилишина вважають пов'язаним з олігархом Ігорем Коломойським, на доказ називають його критику націоналізації Приватбанку. Другим кандидатом була Олена Щербакова - член Ради НБУ, яку пов'язують з партнером Коломойського Геннадієм Боголюбовим.

Девід Кларк пише, що головне питання тепер - чи отримає керівник НБУ свободу для роботи без зовнішнього тиску, - "інакше занадто багато буде поставлено на карту".

"Захисники незалежності НБУ побоюються, що Зеленський висунув умови для призначення Шевченка, які зв'язують йому руки. Ходять чутки, що Данилишин та Щербакова будуть призначені його заступниками, що зробить його незалежним тільки формально... Партнери України були впевнені в обіцянці Зеленського розправитися з корупцією і домогтися "деолігархізації". Його репутація зазнає збитків, якщо він замість цього буде керувати "реолігархізацією" ділового сектору, де ця мета була в значній мірі досягнута", - зазначає американський аналітик своїй статті.

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