Реолигархизация и другие риски: аналитик указал на "красные линии" для власти при смене руководства НБУ

По его словам, Украине удалось добиться успехов в финансовом секторе, и независимость НБУ была в этом ключевым элементом. Отступление от этой стратегии станет сигналом о неспособности страны бороться с коррупцией и влиянием олигархов, отмечает аналитик.

По словам Дэвида Кларка, Владимира Путина разочаровало, что Украина при поддержке западных партнеров смогла стабилизировать свое финансовое положение. Страна пережила кризис, позволив НБУ принимать жесткие решения по денежно-кредитной политике и банковскому надзору. Такого рода шаги до Майдана были бы заблокированы "влиятельными лицами", считает он.



"Большая часть заслуг в этих достижениях принадлежит Смолию и Валерии Гонтаревой... Их усилия были вознаграждены готовностью МВФ и других кредиторов предоставить Украине финансовую поддержку для выживания. Некоторая заслуга также принадлежит украинским политическим лидерам, которые осознали необходимость предоставления НБУ независимости для установления его авторитета на международном уровне", - пишет аналитик.



В данный момент, как считает эксперт, политическая воля украинских властей, необходимая для поддержки репутации своего банковского регулятора, "оказалась под вопросом".



"Говорят, Зеленский, встревоженный снижением рейтингов, давил на НБУ, чтобы тот печатал деньги и ослаблял монетарную политику с целью стимулирования экономики. Смолий дал понять, что скорее уйдет в отставку, чем пожертвует интересами Украины в угоду политическим соображениям. Зеленский вынудил его подать в отставку", - пишет Кларк.



В статье говорится, что главный ущерб для Украины в этой ситуации будет связан с ослаблением надзора в банковском секторе и возвратом влияния олигархов.



В доказательство этому аналитик упомянул разговор управляющего директора МВФ Кристалины Георгиевой с Зеленским, где руководитель кредитора выражала обеспокоенность по поводу кандидатов на пост главы НБУ. Одним из них был глава Совета НБУ Богдан Данилишин, который использовал должность, чтобы атаковать Смолия. Данилишина считают связанным с олигархом Игорем Коломойским, в доказательство называют его критику национализации Приватбанка. Вторым кандидатом была Елена Щербакова - член Совета НБУ, которую связывают с партнером Коломойского Геннадием Боголюбовым.



Дэвид Кларк пишет, что главный вопрос теперь - получит ли руководитель НБУ свободу для работы без внешнего давления, - "иначе слишком многое будет поставлено на карту".



"Защитники независимости НБУ опасаются, что Зеленский выдвинул условия для назначения Шевченко, которые связывают ему руки. Ходят слухи, что Данилишин и Щербакова будут назначены его заместителями, что сделает его независимым только формально… Партнеры Украины были уверены в обещании Зеленского расправиться с коррупцией и добиться "деолигархизации". Его репутация понесет урон, если он вместо этого будет руководить "реолигархизацией" делового сектора, где эта цель была в значительной степени достигнута", - отмечает американский аналитик своей статье.