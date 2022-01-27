Рекордну кількість хворих зафіксовано в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. За минулу добу в Одеській області зафіксовано рекордну кількість захворювань СOVID-19 - 1 939, від ускладнень померло 8 осіб, передає УНН з посиланням на дані Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.
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Всього за час пандемії в Одеській області захворіли 253 990 осіб, з яких 232 126 одужали, 5 704 померли і 16 160 продовжують хворіти.
З початку вакцинальної кампанії в Одеській області зробили 1,6 мільйона щеплень, з яких 823 тисячі першою дозою, 806 тисяч другою, 516 додатковою і 11 239 бустерною.
Вчора, нагадаємо, в регіоні зафіксовано 1319 випадків ковіду, померли шестеро людей. Відзначимо, що на початку січня добова захворюваність коронавірусом в регіоні становила менше 100 осіб. У грудні максимальна добова захворюваність в регіоні досягала рівня 862 випадків. У листопаді добова захворюваність в області трималася на рівні в півтори тисячі.