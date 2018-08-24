Рекорд, "живий" прапор і "Кіборги": як у Львові відзначають День Незалежності
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Львові День Незалежності відзначили масовим виконанням гімну та патріотичним флеш-мобом, передає кореспондент УНН.
Так, на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбулася мистецька акція "Творимо живий прапор України". Близько півтисячі дітей сформували синьо-жовтий стяг у формі України. Дітлахи випустили синьо-жовті кульки в небо. Пізніше масовий хор виконав композицію "Ой у лузі червона калина".
А ще у Львові встановили рекорд масового виконання танцю "Галицькі вітання". Танцювало близько сотні пар.
Впродовж дня у місті відбуваються різноманітні ярмарки, покази, а ввечері планується грандіозний концерт та показ фільму "Кіборги".
Як повідомляв УНН, на Хрещатику в Києві відбувся військовий парад до Дня Незалежності України. У ньому взяли участь 250 одиниць техніки і 4,5 тисяч військових, а також 18 іноземних делегацій, зокрема з країн-членів НАТО. Під час проведення параду суттєвих порушень правопорядку не було зафіксовано.
Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 27-річницю Дня Незалежності.