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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рекорд, "живой" флаг и "Киборги": как во Львове отмечают День Независимости

Киев • УНН

 • 11269 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 августа. УНН. Во Львове День Независимости отметили массовым исполнением гимна и патриотическим флеш-мобом, передает корреспондент УНН.

Рекорд, "живой" флаг и "Киборги": как во Львове отмечают День Независимости

Так, на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоялась художественная акция "Творим живой флаг Украины". Около полутысячи детей сформировали сине-желтый флаг в форме Украины. Дети выпустили сине-желтые шарики в небо. Позже массовый хор исполнил композицию "Ой в лузе красная калина".

А еще во Львове установили рекорд массового исполнения танца "Галицкие приветствие". Танцевало около сотни пар.

В течение дня в городе проходят различные ярмарки, показы, а вечером планируется грандиозный концерт и показ фильма "Киборги".

Как сообщал УНН, на Крещатике в Киеве состоялся военный парад ко Дню Независимости Украины. В нем приняли участие 250 единиц техники и 4500 военных, а также 18 иностранных делегаций, в том числе из стран-членов НАТО. Во время проведения парада существенных нарушений правопорядка не было зафиксировано.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина празднует 27-годовщину Независимости.

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