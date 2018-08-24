Рекорд, "живой" флаг и "Киборги": как во Львове отмечают День Независимости
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 августа. УНН. Во Львове День Независимости отметили массовым исполнением гимна и патриотическим флеш-мобом, передает корреспондент УНН.
Так, на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоялась художественная акция "Творим живой флаг Украины". Около полутысячи детей сформировали сине-желтый флаг в форме Украины. Дети выпустили сине-желтые шарики в небо. Позже массовый хор исполнил композицию "Ой в лузе красная калина".
А еще во Львове установили рекорд массового исполнения танца "Галицкие приветствие". Танцевало около сотни пар.
В течение дня в городе проходят различные ярмарки, показы, а вечером планируется грандиозный концерт и показ фильма "Киборги".
Как сообщал УНН, на Крещатике в Киеве состоялся военный парад ко Дню Независимости Украины. В нем приняли участие 250 единиц техники и 4500 военных, а также 18 иностранных делегаций, в том числе из стран-членов НАТО. Во время проведения парада существенных нарушений правопорядка не было зафиксировано.
Напомним, сегодня, 24 августа, Украина празднует 27-годовщину Независимости.