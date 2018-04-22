Рекорд у Львові: приготували більше 3000 кг органічної каші
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Львові виробники української органічної продукції встановили рекорд України з приготування органічної гречаної каші загальною вагою в понад 3000 кг, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Органічні продукти для страви зібрали з усієї України – транспорт проїхав більше 1500 км.
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Нагадаємо, на День міста в Запоріжжі встановили національний рекорд з голубцями.
Також, як повідомляв УНН, піцу довжиною майже 2 кілометри приготували на набережній італійського Неаполя в рамках фестивалю піци, встановивши новий світовий рекорд, який буде занесений в книгу рекордів Гіннеса.