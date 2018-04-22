Рекорд во Львове: приготовили более 3000 кг органической каши
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во Львове производители украинской органической продукции установили рекорд Украины по приготовлению органической гречневой каши общим весом в более 3000 кг, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Органические продукты для блюда собрали со всей Украины - транспорт проехал более 1500 км.
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Напомним, в День города в Запорожье установили национальный рекорд с голубцами.
Также, как сообщал УНН, пиццу длиной почти 2 километра приготовили на набережной итальянского Неаполя в рамках фестиваля пиццы, установив новый мировой рекорд, который будет занесен в книгу рекордов Гиннеса.