Рекорд во Львове: приготовили более 3000 кг органической каши

Органические продукты для блюда собрали со всей Украины - транспорт проехал более 1500 км.

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Напомним, в День города в Запорожье установили национальный рекорд с голубцами.

Также, как сообщал УНН, пиццу длиной почти 2 километра приготовили на набережной итальянского Неаполя в рамках фестиваля пиццы, установив новый мировой рекорд, который будет занесен в книгу рекордов Гиннеса.