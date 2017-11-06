Регуляторна служба погодила законопроект про компенсацію збитків від АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Державна регуляторна служба погодила проект закону щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тварин в Україні. Про це повідомляє Асоціація свинарів України, передає УНН.
Йдеться про проект ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тварин в Україні".
Документом зокрема передбачається компенсація власникам уражених АЧС свиногосподарств вартості ліквідованого поголів'я відповідно до рівня біобезпеки.
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Також, документом забороняється утримання, переміщення та забій неіндентифікованих тварин, реалізація м'яса свиней, забитих на несертифікованих бійнях.
В асоціації підкреслили, що досі дійти спільної мови з ДРС щодо законопроекту було доволі складно, бо в жорсткіших вимогах до дотримання біобезпеки служба вбачала загрозу розвитку дрібних і середніх свиногосподарств та лобіювання інтересів великих промислових виробників.
Нагадаємо, з 2016 року в Україні знищили майже 78 тисяч голів свиней через АЧС. А за підсумками 2016 року фермери не отримали близько 40% компенсацій через вказану хворобу тварин.
За словами нардепа С.Тригубенка, аби мінімізувати втрати фермерів і держави в цілому, в Україні потрібно відновити практику страхування господарств від АЧС.