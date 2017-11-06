Регуляторная служба согласовала законопроект о компенсации убытков от АЧС

Речь идет о проекте Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения мер по биологической безопасности и сохранения животных в Украине".

Документом, в частности, предусматривается компенсация владельцам пораженных АЧС свинохозяйств стоимости ликвидированного поголовья в соответствии с уровнем биобезопасности.

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Также, документом запрещается содержание, перемещение и забой неиндентификованих животных, реализация мяса свиней, забитых на несертифицированных бойнях.

В ассоциации подчеркнули, что до сих пор найти общий язык с ДРС по законопроекту было довольно сложно, потому что в жестких требованиях к соблюдению биобезопасности служба видела угрозу развития мелких и средних свинохозяйств и лоббирование интересов крупных промышленных производителей.

Напомним, с 2016 года в Украине уничтожили почти 78 тысяч голов свиней из-за АЧС. А по итогам 2016 года фермеры не получили около 40% компенсаций за указанную болезнь животных.

По словам нардепа С.Тригубенко, чтобы минимизировать потери фермеров и государства в целом, в Украине нужно возобновить практику страхования хозяйств от АЧС.