Регуляторная служба согласовала законопроект о компенсации убытков от АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Государственная регуляторная служба согласовала проект закона о повышении мер по биологической безопасности и сохранения животных в Украине. Об этом сообщает Ассоциация свиноводов Украины, передает УНН.
Речь идет о проекте Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения мер по биологической безопасности и сохранения животных в Украине".
Документом, в частности, предусматривается компенсация владельцам пораженных АЧС свинохозяйств стоимости ликвидированного поголовья в соответствии с уровнем биобезопасности.
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Также, документом запрещается содержание, перемещение и забой неиндентификованих животных, реализация мяса свиней, забитых на несертифицированных бойнях.
В ассоциации подчеркнули, что до сих пор найти общий язык с ДРС по законопроекту было довольно сложно, потому что в жестких требованиях к соблюдению биобезопасности служба видела угрозу развития мелких и средних свинохозяйств и лоббирование интересов крупных промышленных производителей.
Напомним, с 2016 года в Украине уничтожили почти 78 тысяч голов свиней из-за АЧС. А по итогам 2016 года фермеры не получили около 40% компенсаций за указанную болезнь животных.
По словам нардепа С.Тригубенко, чтобы минимизировать потери фермеров и государства в целом, в Украине нужно возобновить практику страхования хозяйств от АЧС.