Реформістський блок лідирує на парламентських виборах у Болгарії - екзит-пол
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прозахідний реформістський блок, що складається з «Ми продовжуємо зміни» (PP) та «Демократична Болгарія» (DB), набрав більшість голосів на парламентських виборах у Болгарії в неділю, набравши близько 25,3% голосів, згідно з опитуванням GALLUP, передає УНН.
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Правоцентристський блок, який очолює партія ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова, на дострокових виборах посів друге місце, набравши близько 24,7% голосів, які стали п'ятими у країні за останні два роки.
Проте очікується, що реформістському блоку буде складно знайти партнерів по коаліції, особливо з урахуванням їхньої глибокої антипатії до Борисова, якого вони звинувачують у хабарництві під час його десятирічного правління, яке закінчилося у квітні 2021 року.
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