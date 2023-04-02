Реформістський блок лідирує на парламентських виборах у Болгарії - екзит-пол

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Правоцентристський блок, який очолює партія ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова, на дострокових виборах посів друге місце, набравши близько 24,7% голосів, які стали п'ятими у країні за останні два роки.

Проте очікується, що реформістському блоку буде складно знайти партнерів по коаліції, особливо з урахуванням їхньої глибокої антипатії до Борисова, якого вони звинувачують у хабарництві під час його десятирічного правління, яке закінчилося у квітні 2021 року.

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