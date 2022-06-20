Речник спецслужб: Польща давно перебуває під прицілом рф

Деталі

Він зазначив, що рф намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб’єктність, не повинна сприйматися серйозно своїми союзниками і приречена служити “сірою зоною” між НАТО та росією.

Також Жарин додав, що кремль робить все можливе, щоб поставити під сумнів фундаментальне право поляків на власну державність та безпеку.

Нагадаємо

Варшава має “повні аргументи” оголосити росії, що якщо вона не припинить обстрілювати польський кордон ракетами дальньої дії, то з якогось дня “ми запровадимо протиракетний захист над Західною Україною”.