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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 23133 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Речник спецслужб: Польща давно перебуває під прицілом рф

Речник спецслужб: Польща давно перебуває під прицілом рф

Київ • УНН

 • 88095 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Польща давно перебуває під прицілом росії, яка застосовує проти неї пропаганду та дезінформацію. Про це заявив у Twitter прессекретар міністра-координатора спецслужб республіки Станіслав Жарин, інформує УНН.

Деталі

Він зазначив, що рф намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб’єктність, не повинна сприйматися серйозно своїми союзниками і приречена служити “сірою зоною” між НАТО та росією.

Також Жарин додав, що кремль робить все можливе, щоб поставити під сумнів фундаментальне право поляків на власну державність та безпеку.

Нагадаємо

Варшава має “повні аргументи” оголосити росії, що якщо вона не припинить обстрілювати польський кордон ракетами дальньої дії, то з якогось дня “ми запровадимо протиракетний захист над Західною Україною”.

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