Речник Повітряних сил: в нас мало озброєння, що здатне збивати ракети "Кинджал"

ukru
10:29 • 64575 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 77003 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 88503 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 124780 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 316252 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 414326 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 327489 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353251 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310855 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224618 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.4 м/с
78 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 92329 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 83969 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 92486 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 94556 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 48534 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 64662 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 124834 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 431158 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 571274 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 601160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 25820 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 48469 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 94514 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 217819 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 414335 перегляди
Актуальне
Речник Повітряних сил: в нас мало озброєння, що здатне збивати ракети "Кинджал"

Речник Повітряних сил: в нас мало озброєння, що здатне збивати ракети "Кинджал"

Київ • УНН

 • 1366846 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. В українському арсеналі мало зброї, яка здатна збивати російську ракету Х-47 “Кинджал”, повідомив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

Збиття російської ракети Х-47 “Кинджал” є першим не тільки за час повномасштабної війни, але і в історії. Як пояснив Ігнат, це аеробалістична ракета, яка має свою тактику та технічні характеристики.

Цитата

“Ракету „Кинджал“, яку на росії досі представляють „супер“ зброєю. Але, коли в нас є зброя проти балістики, яку ми давно просили в партнерів — це і Patriot, і SAMP/T, які здатні збивати балістичні цілі. І системи Patriot заступили вже на бойове чергування. Власне, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як саме той Х-47. І як ми бачимо, є успішна робота. Але зарано росіяни дізналися про таку успішну роботу, тому що не хотілося б так швидко публікувати... Тому тішитися зарано. Треба більше зброї та більше тих систем, щоб захистити наші великі міста, об’єкти інфраструктури та об’єкти атомної енергетики. На цьому ми завжди наголошуємо, що проти балістики треба зброя, у першу чергу, для цієї мети”, — наголосив Ігнат.

Доповнення

У небі над Україною вночі 4 травня вперше збили російську ракету “Кинджал”.

Спочатку представники Повітряних сил не коментували інформацію, яку оприлюднила Київська міська військова адміністрація та деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела. Однак, 6 травня у Повітряних силах офіційно підтвердили знищення цієї ракети за допомогою системи Patriot.

Як стало відомо УНН з власних джерел, експертне вивчення частин та уламків ракети, знищеної українськими силами протиповітряної оборони під час нічної атаки ворога 4 травня, ще триває. Але вже зараз можна говорити, що йдеться дійсно про російську ракету Х-47 “Кинджал”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.97
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,804.61