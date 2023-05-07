Речник Повітряних сил: в нас мало озброєння, що здатне збивати ракети "Кинджал"

Деталі

Збиття російської ракети Х-47 “Кинджал” є першим не тільки за час повномасштабної війни, але і в історії. Як пояснив Ігнат, це аеробалістична ракета, яка має свою тактику та технічні характеристики.

Цитата

“Ракету „Кинджал“, яку на росії досі представляють „супер“ зброєю. Але, коли в нас є зброя проти балістики, яку ми давно просили в партнерів — це і Patriot, і SAMP/T, які здатні збивати балістичні цілі. І системи Patriot заступили вже на бойове чергування. Власне, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як саме той Х-47. І як ми бачимо, є успішна робота. Але зарано росіяни дізналися про таку успішну роботу, тому що не хотілося б так швидко публікувати... Тому тішитися зарано. Треба більше зброї та більше тих систем, щоб захистити наші великі міста, об’єкти інфраструктури та об’єкти атомної енергетики. На цьому ми завжди наголошуємо, що проти балістики треба зброя, у першу чергу, для цієї мети”, — наголосив Ігнат.

Доповнення

У небі над Україною вночі 4 травня вперше збили російську ракету “Кинджал”.

Спочатку представники Повітряних сил не коментували інформацію, яку оприлюднила Київська міська військова адміністрація та деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела. Однак, 6 травня у Повітряних силах офіційно підтвердили знищення цієї ракети за допомогою системи Patriot.

Як стало відомо УНН з власних джерел, експертне вивчення частин та уламків ракети, знищеної українськими силами протиповітряної оборони під час нічної атаки ворога 4 травня, ще триває. Але вже зараз можна говорити, що йдеться дійсно про російську ракету Х-47 “Кинджал”.