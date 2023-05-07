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Спикер Воздушных сил: у нас мало вооружения, способного сбивать ракеты "Кинжал"

Спикер Воздушных сил: у нас мало вооружения, способного сбивать ракеты "Кинжал"

Киев • УНН

 • 1366845 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В украинском арсенале мало оружия, которое способно сбивать российскую ракету Х-47 “Кинжал”, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

Сбитие российской ракеты Х-47 “Кинжал” является первым не только за время полномасштабной войны, но и в истории. Как объяснил Игнат, это аэробаллистическая ракета, которая имеет свою тактику и технические характеристики.

Цитата

“Ракету „Кинжал“, которую на россии до сих пор представляют „супер“ оружием. Но, когда у нас есть оружие против баллистики, которое мы давно просили у партнеров — это и Patriot, и SAMP/T, которые способны сбивать баллистические цели. И системы Patriot заступили уже на боевое дежурство. Собственно, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как именно тот Х-47. И как мы видим, есть успешная работа. Но рано россияне узнали о такой успешной работе, потому что не хотелось бы так быстро публиковать... Поэтому радоваться рано. Надо больше оружия и больше тех систем, чтобы защитить наши крупные города, объекты’инфраструктуры и объекты’атомной энергетики. На этом мы всегда подчеркиваем, что против баллистики надо оружие, в первую очередь, для этой цели”, — отметил Игнат.

Дополнение

В небе над Украиной ночью 4 мая впервые сбили российскую ракету “Кинжал”.

Сначала представители Воздушных сил не комментировали информацию, которую обнародовала Киевская городская военная администрация и некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники. Однако, 6 мая в Воздушных силах официально подтвердили уничтожение этой ракеты с помощью системы Patriot.

Как стало известно УНН из собственных источников, экспертное изучение частей и обломков ракеты, уничтоженной украинскими силами противовоздушной обороны во время ночной атаки врага 4 мая, еще продолжается. Но уже сейчас можно говорить, что речь действительно идет о российской ракете Х-47 “Кинжал”.

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