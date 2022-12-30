Речник Одеської ОВА: без світла залишаються близько 400 тисяч абонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що після ворожої атаки без світла залишаються близько 400 тисяч абонентів, передає УНН.
Цитата
“Що стосується енергетичної інфраструктури, то були влучання й тепер ліквідація наслідків займе певний час. Найбільш постраждали Одеса та Одеський район. Вчора на вечір понад 400 тисяч абонентів залишалися без світла, але енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб поступово повернути електроенергію. Наразі першочергове завдання — заживити критичну інфраструктуру. У регіоні діють екстрені вимкнення електроенергії”, — зазначив Братчук.
Нагадаємо
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж через масовану атаку ворога.