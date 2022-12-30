Речник Одеської ОВА: без світла залишаються близько 400 тисяч абонентів

Цитата

“Що стосується енергетичної інфраструктури, то були влучання й тепер ліквідація наслідків займе певний час. Найбільш постраждали Одеса та Одеський район. Вчора на вечір понад 400 тисяч абонентів залишалися без світла, але енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб поступово повернути електроенергію. Наразі першочергове завдання — заживити критичну інфраструктуру. У регіоні діють екстрені вимкнення електроенергії”, — зазначив Братчук.

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж через масовану атаку ворога.